Инсайдер: бой между Имамом Хатаевым и Давидом Морреллем под угрозой срыва

Поединок между бывшим обладателем регулярного титула WBA в полутяжёлом весе кубинцем Давидом Морреллем и призёром Олимпийских игр россиянином Имамом Хатаевым может быть отменён. Причиной тому стали проблемы Хатаева с оформлением визы. Об этом сообщает известный инсайдер Дэн Рафаэль.

«По слухам, организаторы ищут запасного бойца, который мог бы выйти в ринг против Моррелля. Они всё ещё надеются решить проблемы Хатаева, но на всякий случай ищут запасного», — написал Рафаэль у себя на странице в социальной сети.

Напомним, бой между Хатаевым и Морреллем запланирован на 12 июля в Нью-Йорке (США) на очередном вечере бокса от крупнейшего инвестора мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейха.