Илия Топурия: Царукян неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь. Его нужно поморозить

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия резко высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Арман Царукян неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь. Желающих побороться за титул много, Царукяна нужно поморозить», — приводит слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.