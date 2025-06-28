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Илия Топурия: Царукян неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь. Его нужно поморозить

Илия Топурия: Царукян неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь. Его нужно поморозить
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия резко высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Арман Царукян неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь. Желающих побороться за титул много, Царукяна нужно поморозить», — приводит слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.

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