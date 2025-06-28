Топурия обозначил, в каком случае будет готов дать Махачеву шанс подраться с ним за титул

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия рассказал, в каком случае будет готов дать шанс лидеру рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянину Исламу Махачеву подраться с ним за титул UFC в лёгком весе.

«Если Ислам победит [Делла Маддалену в бою за титул UFC в полусреднем весе], то он может вернуться [в лёгкий вес] и подраться со мной [за пояс]. А если проиграет, то пусть встанет в очередь», — приводит слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.