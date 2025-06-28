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«Очевидно». Джонс опроверг слова Уайта о том, что его бой с Аспиналлом был согласован

«Очевидно». Джонс опроверг слова Уайта о том, что его бой с Аспиналлом был согласован
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37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, легендарный американец Джон Джонс опроверг слова президента UFC Даны Уайта о том, что его бой с англичанином Томом Аспианллом был уже согласован. По версии Костлявого, руководство лиги ещё в ноябре 2024 года было в курсе о его уходе из ММА.

«Если бы бой был запланирован, поверьте, я бы дрался. Начинали ли мы переговоры в какой-то момент? Да, но мы так ни к чему и не пришли. На тот момент мне была поставлена задача – отойти в сторону и молчать, и именно это я и делал. Наслаждался жизнью – это должно было быть очевидно для вас всех. Мне тысячу раз говорили – возьми время и просто подумай ещё раз [об уходе из ММА]. Это правда», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

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