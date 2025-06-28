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Хабиб показал, как занимается вейкбордингом в открытом море

Хабиб показал, как занимается вейкбордингом в открытом море
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов показал, как занимается вейкбордингом в открытом море.

Вейкбординг — это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

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