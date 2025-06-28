Дана Уайт ответил, станет ли Царукян следующим претендентом на титул в лёгком весе

Президент UFC Дана Уайт заявил, что первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян не будет следующим претендентом на титул, хотя и вызвался страховать поединок за звание чемпиона UFC в категории до 70 кг между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Будет ли он драться за титул следующим? Нет. Но это [то, что он вызвался страховать бой за пояс] хороший шаг в правильном направлении, скажем так», — приводит слова Уайта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что бой между Топурией и Оливейрой состоится завтра, 29 июня. Их поединок станет главным событием турнира UFC 317, который пройдёт в Лас-Вегасе.