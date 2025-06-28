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Президент UFC Уайт отреагировал на желание Махачева провести бой на турнире в Нью-Йорке

Президент UFC Уайт отреагировал на желание Махачева провести бой на турнире в Нью-Йорке
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Президент UFC Дана Уайт отреагировал на желание 33-летнего лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире лиги в Нью-Йорке, который традиционно проходит в ноябре на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Вы знаете турнир в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» — это всегда особенное событие. Да, я думаю, что бой Ислама и Джека смотрелся бы хорошо [в этом карде]», — сказал Уайт в интервью журналистке Хелен Йи на её YouTube-канале.

Ранее Дана Уайт ответил, станет ли Царукян следующим претендентом на титул в лёгком весе.

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