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«Трудно сомневаться в нём». Адесанья назвал фаворита в бою Топурия — Оливейра

«Трудно сомневаться в нём». Адесанья назвал фаворита в бою Топурия — Оливейра
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35-летний бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья отдал предпочтение 28-летнему испано-грузину Илии Топурии в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится завтра, 29 июня, на турнире UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

«Трудно сомневаться в парне, который победил двух величайших полулегковесов в истории подряд. Мне кажется, что Оливейра слишком часто пропускает в стойке. Если Чарльз пойдёт вперёд, то его поймают. Илия слишком крут на руках.

Чарльзу нужно финтить, подключать футворк или залезть в голову к Илии, чтобы победить. Ему надо отступать, чтобы найти свой момент и занять центр клетки, откуда ему следует атаковать», — приводит слова Адесаньи портал BJ Penn.

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