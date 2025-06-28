Оливейра: абсолютно уверен, что завтра вы услышите, как меня объявляют новым чемпионом

35-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра не сомневается, что ему удастся победить 28-летнего испано-грузина Илию Топурию на турнире UFC 317, который состоится завтра, 29 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США), и снова стать чемпионом UFC в категории до 70 кг.

«Я абсолютно уверен, что завтра вы услышите, как меня объявляют новым чемпионом. Снова завоюю этот пояс. Моя цель в UFC — творить историю. Я озарённый. И говорю людям, чтобы они прислушались ко мне, когда заявляю, что титул снова станет моим», — приводит слова Оливейры портал MMA Mania.

В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.