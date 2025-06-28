Пимблетт: пусть Царукян сидит и ждёт. Не удивлюсь, если я стану следующим претендентом

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Пару месяцев назад я бы согласился на бой с Царукяном, но сейчас он стал нести всякую чушь. Так что мне он не интересен. Пусть сидит и ждёт, потом выиграет бой, прежде чем получить титульный шанс. Арман, иди к чёрту.

Если на UFC 317 победит Илия, то меня не удивит, что я стану следующим претендентом на титул. Хотя это не моё дело. Этим [вопросами матчмейкинга] занимаются Дана, Хантер Кэмпбелл и Шон Шелби», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.