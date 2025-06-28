Пэдди Пимблетт: плевать, кто победит — Топурия или Оливейра. Я побью любого из них

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт не обеспокоен тем, кто победит в предстоящем бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317.

«Мне плевать, кто победит завтра — Топурия или Оливейра. Я в любом случае буду стремиться к титульному бою. Ни о чём не беспокоюсь. Какого бы соперника мне бы ни дали, я приму поединок с ним. А потом пойду за чемпионом. Я побью любого в этой паре. Неважно, кто из них будет стоять передо мной», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.