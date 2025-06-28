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Комментатор UFC назвал лучшего трэштокера в ММА в данный момент. Это не Топурия

Комментатор UFC назвал лучшего трэштокера в ММА в данный момент. Это не Топурия
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46-летний комментатор промоушена UFC американец Джон Аник назвал лучшего трэштокера среди бойцов смешанных единоборств в данный момент.

«Пэдди Пимблетт является мастером трэш-тока, как и Конор Макгрегор. Ничего из того, что говорит Пэдди, не прописано заранее. Я с любовью отношусь к Чейлу Соннену, он один из лучших ораторов, с которыми мне когда-либо приходилось общаться. Однако у него были иногда заготовки.

А Илия Топурия и Пэдди говорят то, что чувствуют. Но если вы меня спросите, кого я считаю лучшим трэштокером в ММА на данный момент, то отвечу вам, что это Пэдди Пимблетт. И, мне кажется, его акцент скаузера играет немаловажную роль в этом вопросе», — приводит слова Аника портал Sportskeeda.

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