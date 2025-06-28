«UFC — это диктатура». Дана Уайт рассказал о разнице в продвижении боёв в ММА и боксе

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о разнице в продвижении поединков в смешанных единоборствах и в боксе.

«В боксе слишком много поваров на одной кухне, а UFC — это диктатура. В индустрии бокса всё работает иначе. Но у меня большие планы на ближайшие пять лет. Сейчас я являюсь промоутером боя Канело — Кроуфорд от имени Турки Аль аш-Шейха. После того, как этот поединок состоится, я вам всё расскажу.

«И сейчас бои, которые раньше были невозможны, теперь воплощаются в реальность благодаря Турки Аль аш-Шейху и наследному принцу Саудовской Аравии. Для меня честь быть в центре этой работы», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.