«Есть смысл». Дана Уайт сообщил имя следующего соперника Тома Аспиналла

Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником 32-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла станет, скорее всего, представитель Франции Сириль Ган.

«Скорее всего, да, Сириль заслужил титульный бой. В их поединке есть смысл. Посмотрим. У меня ещё не было разговора с Аспиналлом на этот счёт. Том всегда говорил: «Скажи мне, с кем драться, и я выйду», — сказал Уайт в интервью журналистке Хелен Йи на её YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.