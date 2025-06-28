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«Есть смысл». Дана Уайт сообщил имя следующего соперника Тома Аспиналла

«Есть смысл». Дана Уайт сообщил имя следующего соперника Тома Аспиналла
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником 32-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла станет, скорее всего, представитель Франции Сириль Ган.

«Скорее всего, да, Сириль заслужил титульный бой. В их поединке есть смысл. Посмотрим. У меня ещё не было разговора с Аспиналлом на этот счёт. Том всегда говорил: «Скажи мне, с кем драться, и я выйду», — сказал Уайт в интервью журналистке Хелен Йи на её YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

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