Арман Царукян заявил о готовности страховать бой между Порье и Холлоуэем на UFC 318

Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян заявил о готовности страховать бой между Дастином Порье и Максом Холлоуэем, который состоится 20 июля на турнире UFC 318.

«Сгонка веса к UFC 317 прошла хорошо. Это было легко. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы сделать вес. Все считают, что перед UFC 311 я снялся из-за этого. Но у меня просто была травмирована спина, поэтому не мог даже двигаться и до конца согнать вес.

В следующем месяце будет поединок Порье — Холлоуэй. Я также могу выступить в качестве запасного бойца и согнать вес. Если есть вероятность, что кто-то из них снимется, то почему бы мне и не страховать бой?» — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.