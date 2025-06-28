Джон Джонс поделился мнением о поединке Топурия — Оливейра

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, легендарный американец Джон Джонс не стал выбирать фаворита в поединке за титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой станет главным событием турнира UFC 317, который пройдёт завтра, 29 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

— Джон, кто победит — Илия или Чарльз?

— Я их обоих очень уважаю. Поэтому просто подожду самого боя, чтобы увидеть самые яркие моменты поединка, — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), отвечая на вопрос одного из фанатов.