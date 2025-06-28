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«UFC — это не благотворительный фонд». Хукер — о том, что Джонс не подрался с Аспиналлом

«UFC — это не благотворительный фонд». Хукер — о том, что Джонс не подрался с Аспиналлом
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Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер поделился мнением о том, что американец Джон Джонс завершил карьеру в смешанных единоборствах, не подравшись с англичанином Томом Аспиналлом.

«Джон Джонс должен был подраться с Томом Аспиналлом, чтобы проявить любезность по отношению к нему? UFC — это не благотворительная организация. ММА очень эгоистичный вид спорта. Все говорят, что Джон должен был объявить об уходе из спорта после боя с Миочичем, если уже тогда знал, что больше не будет драться. Но зачем ему это делать? В единоборствах, как только ты завершаешь карьеру, твоя медийность падает и никогда больше не будет на прежнем уровне.

К тому же на протяжении этих восьми месяцев после боя с Миочичем Джон получал деньги по спонсорским контрактам и его продвигали как чемпиона UFC. И в таких условиях он должен был пинать себя по яйцам [сообщив об отставке]? Как только ты уходишь на пенсию, люди теряют интерес к тебе», — приводит слова Хукера журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальных сетях.

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