Волкановски назвал следующего претендента на титул в лёгком весе. Это не Гэтжи и Царукян

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски считает, что обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй должен стать следующим претендентом на пояс UFC в лёгком весе, если ему удастся победить соотечественника Дастина Порье. Их бой состоится 20 июля на турнире UFC 318.

«Если Макс победит Дастина в бою за титул BMF, то, как мне кажется, он должен стать следующим претендентом на титул UFC в лёгком весе», — приводит слова Волкановски аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Волкановски выделил особую черту Илии Топурии.