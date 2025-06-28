Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски назвал следующего претендента на титул в лёгком весе. Это не Гэтжи и Царукян

Волкановски назвал следующего претендента на титул в лёгком весе. Это не Гэтжи и Царукян
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски считает, что обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй должен стать следующим претендентом на пояс UFC в лёгком весе, если ему удастся победить соотечественника Дастина Порье. Их бой состоится 20 июля на турнире UFC 318.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Если Макс победит Дастина в бою за титул BMF, то, как мне кажется, он должен стать следующим претендентом на титул UFC в лёгком весе», — приводит слова Волкановски аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Волкановски выделил особую черту Илии Топурии.

Материалы по теме
«Никогда не замечал за ним такого». Волкановски выделил особую черту Илии Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android