Волкановски назвал следующего претендента на титул в лёгком весе. Это не Гэтжи и Царукян
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски считает, что обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй должен стать следующим претендентом на пояс UFC в лёгком весе, если ему удастся победить соотечественника Дастина Порье. Их бой состоится 20 июля на турнире UFC 318.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
«Если Макс победит Дастина в бою за титул BMF, то, как мне кажется, он должен стать следующим претендентом на титул UFC в лёгком весе», — приводит слова Волкановски аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее Волкановски выделил особую черту Илии Топурии.
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