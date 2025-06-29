Джон Джонс высказал мнение, какой навык сложнее всего освоить в ММА

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, легендарный американец Джон Джонс рассказал, какой навык сложнее всего освоить, будучи бойцом смешанных единоборств.

«Мне кажется, что таковым является искусство сохранять спокойствие в бою. Чем более комфортно и спокойно вы себя чувствуете в октагоне, тем больше удовольствия вы получаете [от поединка]. Пример — Андерсон Силва. Спокойствие позволяет вам начать видеть всё, что происходит», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.