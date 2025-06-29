Результаты турнира АСА 188. Пшуков задушил Гаджиева, Резников уступил Шайхаеву

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28 июня в Сочи состоялся турнир ACA 188, в главном бою которого прошёл финал Гран-при в наилегчайшем весе между Азаматом Пшуковым и Курбаном Гаджиевым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего ивента.

Азамат Пшуков победил Курбана Гаджиева удушающим приёмом (раунд 3, 2:16) и стал новым чемпионом и победителем Гран-при в наилегчайшем весе.

Григор Матевосян победил Асылжана Бахытжанулы единогласным решением (29-27, 29-26, 29-27).

Дауд Шайхаев победил Артёма Резникова удушающим приёмом (раунд 1, 4:17).

Узаир Абдураков победил Устармагомеда Гаджидаудова нокаутом (раунд 2, 1:25).

Александр Подлесный победил Павла Витрука единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Жакшилык Мырзабеков победил Черси Дудаева техническим нокаутом (раунд 3, 1:47).

Хердесон Батиста победил Али Абдулхаликова удушающим приёмом (раунд 1, 2:53).

Сайфуллах Джабраилов победил Фелипе Фроеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Расул Магомедов победил Рамазана Кишева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Арэн Акопян победил Астемира Нагоева нокаутом (раунд 2, 0:54).

Абдул-Рахман Джанаев победил Андерсона Гонсалвеса нокаутом (раунд 1, 4:54).

Осимхон Рахмонов победил Гогу Шаматаву нокаутом (раунд 2, 4:04).

Дэнис Силва победил Ислама Мешева раздельным решением (30-27, 30-27, 28-29).

Рустам Асуев победил Джона Тейшейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Али Сулейманов победил Замира Арипшева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).