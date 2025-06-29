Результаты турнира АСА 188. Пшуков задушил Гаджиева, Резников уступил Шайхаеву

28 июня в Сочи состоялся турнир ACA 188, в главном бою которого прошёл финал Гран-при в наилегчайшем весе между Азаматом Пшуковым и Курбаном Гаджиевым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего ивента.
Азамат Пшуков победил Курбана Гаджиева удушающим приёмом (раунд 3, 2:16) и стал новым чемпионом и победителем Гран-при в наилегчайшем весе.
Григор Матевосян победил Асылжана Бахытжанулы единогласным решением (29-27, 29-26, 29-27).
Дауд Шайхаев победил Артёма Резникова удушающим приёмом (раунд 1, 4:17).
Узаир Абдураков победил Устармагомеда Гаджидаудова нокаутом (раунд 2, 1:25).
Александр Подлесный победил Павла Витрука единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Жакшилык Мырзабеков победил Черси Дудаева техническим нокаутом (раунд 3, 1:47).
Хердесон Батиста победил Али Абдулхаликова удушающим приёмом (раунд 1, 2:53).
Сайфуллах Джабраилов победил Фелипе Фроеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Расул Магомедов победил Рамазана Кишева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Арэн Акопян победил Астемира Нагоева нокаутом (раунд 2, 0:54).
Абдул-Рахман Джанаев победил Андерсона Гонсалвеса нокаутом (раунд 1, 4:54).
Осимхон Рахмонов победил Гогу Шаматаву нокаутом (раунд 2, 4:04).
Дэнис Силва победил Ислама Мешева раздельным решением (30-27, 30-27, 28-29).
Рустам Асуев победил Джона Тейшейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Али Сулейманов победил Замира Арипшева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).