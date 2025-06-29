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«Финиширует его». Мераб Двалишвили ответил, кто победит в бою Топурия — Оливейра

«Финиширует его». Мераб Двалишвили ответил, кто победит в бою Топурия — Оливейра
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34-летний чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил, кто победит в предстоящем поединке за титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой станет главным событием турнира UFC 317, который пройдёт сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

«Я с большим уважением отношусь к Чарльзу, но мне кажется, что Илия финиширует его. Не могу сказать, в каком раунде, но это будет зрелищно», — сказал Двалишвили в интервью аккаунту MMA Crazy в социальной сети Х.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 317, в которой отразит наиболее важные события и детали.

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