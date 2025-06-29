Вячеслав Борщёв проиграл Терренсу Маккинни в первом раунде на турнире UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 317. В рамках предварительного карда российский легковес UFC Вячеслав Борщёв встретился с американским бойцом Терренсом Маккинни.

Борщёв проиграл в первом раунде после удушающего приёма. Для россиянина это поражение стало вторым подряд в UFC.

В главном событии вечера за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе встретятся бывший обладатель пояса Чарльз Оливейра и экс-чемпион организации в полулёгкой категории Илия Топурия.

В соглавном бою чемпион в наилегчайшем дивизионе Александр Пантожа попытается в четвёртый раз защитить свой титул в поединке с Каем Кара-Франсом.