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Вячеслав Борщёв проиграл Терренсу Маккинни во 1-м раунде, 29 июня 2025, UFC 317

Вячеслав Борщёв проиграл Терренсу Маккинни в первом раунде на турнире UFC 317
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 317. В рамках предварительного карда российский легковес UFC Вячеслав Борщёв встретился с американским бойцом Терренсом Маккинни.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Терренс Маккинни (W) — Вячеслав Борщёв
29 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Терренс Маккинни
Окончено
SUB
Вячеслав Борщёв

Борщёв проиграл в первом раунде после удушающего приёма. Для россиянина это поражение стало вторым подряд в UFC.

В главном событии вечера за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе встретятся бывший обладатель пояса Чарльз Оливейра и экс-чемпион организации в полулёгкой категории Илия Топурия.

В соглавном бою чемпион в наилегчайшем дивизионе Александр Пантожа попытается в четвёртый раз защитить свой титул в поединке с Каем Кара-Франсом.

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