Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего единогласным решением в рейтинговом бою

В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме (США) проходит большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал 10-раундовый рейтинговый бой в первом тяжёлом дивизионе между популярным блогером из США, а также профессиональным боксёром Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. После победы Пол вошёл в рейтинги организаций WBC и WBA.

Отметим, что Пол впервые вышел на ринг после победы над легендарным 58-летним Майком Тайсоном в ноябре 2024 года. Всего у 28-летнего американца теперь семь побед и одно поражение. Чавесу-младшему 39 лет. В его активе 53 победы, одна ничья и семь поражений.

Наиболее титулованный боксёр: