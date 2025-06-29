Бенеил Дариуш победил Ренато Мойкано на турнире UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 317. В рамках главного карда американец иранского происхождения Бенеил Дариуш проводил поединок против бразильского легковеса Ренато Мойкано.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых Дариуш победил Мойкано единогласным решением. Этот выигрыш позволил Дариушу (23-6-1) прервать серию из двух поражений. Мойкано (20-7-1) проиграл второй бой подряд, в прошлом он уступил Исламу Махачеву в поединке за чемпионский пояс.

Напомним, в главном бою вечера испано-грузин Илия Топурия сразится за вакантный пояс лёгкого веса с бразильцем Чарльзом Оливейрой.