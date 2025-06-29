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Бенеил Дариуш победил Ренато Мойкано на турнире UFC 317

Бенеил Дариуш победил Ренато Мойкано на турнире UFC 317
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 317. В рамках главного карда американец иранского происхождения Бенеил Дариуш проводил поединок против бразильского легковеса Ренато Мойкано.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Бенеил Дариуш (W) — Ренато Карнейро
29 июня 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Бенеил Дариуш
Окончено
UD
Ренато Мойкано

Бой продлился все три раунда, по итогам которых Дариуш победил Мойкано единогласным решением. Этот выигрыш позволил Дариушу (23-6-1) прервать серию из двух поражений. Мойкано (20-7-1) проиграл второй бой подряд, в прошлом он уступил Исламу Махачеву в поединке за чемпионский пояс.

Напомним, в главном бою вечера испано-грузин Илия Топурия сразится за вакантный пояс лёгкого веса с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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