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Александр Пантожа выиграл бой у Кая Кара-Франса в третьем раунде удушающим приёмом, 29 июня 2025, UFC 317

Александр Пантожа победил Кая Кара-Франса удушающим, защитив пояс чемпиона UFC в 4-й раз
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В ночь с 28 на 29 июня в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 317. В соглавном событии вечера за чемпионский титул в наилегчайшем весе сразились действующий обладатель пояса бразилец Александр Пантожа и Кай Кара-Франс из Новой Зеландии.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Окончено
SUB
Кай Кара-Франс

Бой продлился три неполных раунда и завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом, который, таким образом, в четвёртый раз защитил пояс чемпиона в наилегчайшем весе.

Свой предыдущий поединок 35-летний бразилец провёл в декабре 2024 года, где одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Каем Асакурой. Его рекорд составляет 32-6 при серии из восьми побед.

Что касается 32-летнего Кара-Франса, то его последний бой состоялся в августе 2024-го, он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Стивом Эрцегом, закрыв серию из двух поражений. Всего в его активе 25 побед и 11 поражений.

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