«Надеюсь, они не испугаются назвать моё имя». Царукян высказался о бое Топурии и Оливейры

Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян, находясь на арене в Лас-Вегасе на турнире UFC 317, высказался о титульном бое своего дивизиона между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

«Друзья, всем привет. Нахожусь на UFC 317. Жду, не дождусь главный бой вечера, чтобы увидеть, кто будет новым чемпионом в моей весовой категории. Надеюсь, они не испугаются назвать моё имя, так как я претендент номер один за титул», — сказал Царукян в эфире UFC Eurasia.

Напомним, Царукян страхует данный титульный поединок.

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