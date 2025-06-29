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«Надеюсь, они не испугаются назвать моё имя». Царукян высказался о бое Топурии и Оливейры

«Надеюсь, они не испугаются назвать моё имя». Царукян высказался о бое Топурии и Оливейры
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Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян, находясь на арене в Лас-Вегасе на турнире UFC 317, высказался о титульном бое своего дивизиона между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

«Друзья, всем привет. Нахожусь на UFC 317. Жду, не дождусь главный бой вечера, чтобы увидеть, кто будет новым чемпионом в моей весовой категории. Надеюсь, они не испугаются назвать моё имя, так как я претендент номер один за титул», — сказал Царукян в эфире UFC Eurasia.

Напомним, Царукян страхует данный титульный поединок.

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