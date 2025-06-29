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Илия Топурия — Чарльз Оливейра: онлайн-трансляция главного боя UFC 317 началась

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: онлайн-трансляция главного боя UFC 317 началась
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе проходит масштабный турнир UFC 317. Возглавит его титульный поединок в лёгком весе, но впервые с 2022 года в нём не примет участия Ислам Махачев. Пояс, который российский боец оставил вакантным, разыграют Илия Топурия и Чарльз Оливейра. На момент написания новости поединок начался.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
Бой доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» также ведёт Live всех поединков данного турнира.

Напомним, предыдущий поединок Оливейры состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером.

Что касается Топурии, то его последний бой прошёл в октябре 2024 года и завершился победой нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом UFC Максом Холлоуэем.

Илия Топурия празднует победу над Чарльзом Оливейрой

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