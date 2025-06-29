Илия Топурия в первом раунде нокаутировал Чарльза Оливейру, став чемпионом в лёгком весе

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе проходил масштабный турнир UFC 317. Возглавил его титульный поединок в лёгком весе, где вакантный пояс разыграли Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

Бой завершился досрочной победой Илии Топурии нокаутом в первом раунде, благодаря чему он стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

После этого боя в активе Топурии теперь 17 побед и ни одного поражения в ММА. У Оливейры — 35 побед и 11 поражений. Один бой с его участием завершился без результата.

Напомним, ранее Топурия был чемпионом организации в полулёгком весе, однако оставил этот пояс для перехода в новый дивизион.

Илия Топурия празднует победу над Чарльзом Оливейрой