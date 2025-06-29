«Заслуживаю быть выше в P4P». Пантожа отреагировал на 4-ю успешную защиту пояса UFC
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Бразильский боец Александр Пантожа поделился мыслями о четвёртой подряд успешной защите чемпионского пояса UFC в наилегчайшем весе после победы в поединке с Каем Кара-Франсом из Новой Зеландии.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Окончено
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Кай Кара-Франс
«Мне нравится делать шоу для зрителей в Вегасе. Многие ребята знают, что я иду к этой позиции со спины, все тренируются под это, но я становлюсь лучше. Спасибо Дэну Ламберту за то, что создал лучший ММА-зал в мире. Это четвёртая моя защита, думаю, я заслуживаю быть выше в рейтинге pound-for-pound», — сказал Пантожа в интервью в октагоне.
Бой продлился три неполных раунда и завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом.
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