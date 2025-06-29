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Александр Пантожа установил новый рекорд наилегчайшего веса по количеству побед

Александр Пантожа установил новый рекорд наилегчайшего веса по количеству побед
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа установил новый рекорд по количеству побед в дивизионе после победы в титульном поединке с Каем Кара-Франсом из Новой Зеландии.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Окончено
SUB
Кай Кара-Франс

Таким образом, Пантожа одержал 14-ю победу в наилегчайшем весе, став абсолютным рекордсменом турнира. Ранее лучшим результатом были 13 побед, которые устанавливали двое известных бойцов: Джозеф Бенавидес и Деметриус Джонсон.

Напомним, Пантожа победил Кара-Франса удушающим приёмом в третьем раунде. Таким образом, 35-летний бразилец в четвёртый раз защитил чемпионский пояс. Всего в активе Пантожи 32 победы в смешанных единоборствах при шести поражениях.

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