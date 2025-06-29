Александр Пантожа установил новый рекорд наилегчайшего веса по количеству побед

Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа установил новый рекорд по количеству побед в дивизионе после победы в титульном поединке с Каем Кара-Франсом из Новой Зеландии.

Таким образом, Пантожа одержал 14-ю победу в наилегчайшем весе, став абсолютным рекордсменом турнира. Ранее лучшим результатом были 13 побед, которые устанавливали двое известных бойцов: Джозеф Бенавидес и Деметриус Джонсон.

Напомним, Пантожа победил Кара-Франса удушающим приёмом в третьем раунде. Таким образом, 35-летний бразилец в четвёртый раз защитил чемпионский пояс. Всего в активе Пантожи 32 победы в смешанных единоборствах при шести поражениях.

Как появился UFC: