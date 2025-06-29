Илия Топурия ответил на вопрос о следующем сопернике после завоевания чемпионского пояса

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе проходил масштабный турнир UFC 317. Возглавил его титульный поединок в лёгком весе, где вакантный пояс разыграли Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Бой завершился досрочной победой Илии Топурии нокаутом в первом раунде, благодаря чему он стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. После окончания поединка Илия ответил на вопрос о следующем сопернике.

«Что дальше? У нас на этой арене такие трусы — блондинка, ещё один с больной спиной. Не думаю, что Пимблетт примет этот бой, но если примет… Заведите сюда этого труса», — сказал Топурия в октагоне.

После этого к нему из зала вышел Пимблетт и они с Топурией провели стердаун, в ходе которого у бойцов случилась словесная перепалка, а Топурия толкнул британца.

Напомним, у Пимблетта 23 победы и три поражения в ММА.

Илия Топурия празднует победу над Чарльзом Оливейрой