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Топурия после победы над Оливейрой появился в октагоне с двумя чемпионскими поясами

Топурия после победы над Оливейрой появился в октагоне с двумя чемпионскими поясами
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Чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия после разгромной победы в титульном поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой прошёлся по октагону с двумя чемпионскими поясами.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

Ранее Топурия стал чемпионом мира в полулёгком весе в феврале 2024 года после того, как нокаутировал австралийца Алекса Волкановски. Затем испано-грузин провёл успешную защиту пояса против Макса Холлоуэя и оставил полулёгкий дивизион ради титульного боя в новом весе.

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, что пояс чемпиона в полулёгком дивизионе спортсмен оставил после перехода в лёгкий вес.

Теперь в активе 28-летнего Топурии 17 побед и ни одного поражения в MMA, в то время как у Оливейры 35 побед, 11 поражений, а также один бой с его участием завершился без результата.

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