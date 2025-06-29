Топурия отреагировал на победу над Оливейрой и завоевание чемпионского пояса UFC

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе проходил масштабный турнир UFC 317. Возглавил его титульный поединок в лёгком весе, где вакантный пояс разыграли Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Испано-грузин победил Оливейру нокаутом в первом раунде, после чего прокомментировал свой успех.

«Я уже сказал, что представляю другое поколение бойцов ММА. Это новый уровень. Я сделал то, над чем мы работали — джеб, джеб, правая, левый хук. И бум!» — сказал Топурия в октагоне после окончания боя.

Напомним, после этого боя в активе Топурии теперь 17 побед и ни одного поражения в ММА. У Оливейры — 35 побед и 11 поражений. Один бой с его участием завершился без результата.

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