Царукян отреагировал на победу Топурии над Оливейрой в UFC

Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян, находясь на арене в Лас-Вегасе на турнире UFC 317, высказался о резульате титульного боя своего дивизиона между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой, в котором Топурия победил нокаутом.

«Чарльз и не должен был быть тут. Я могу финишировать Илию, все просто. И он знает это. Поэтому избегает настоящего первого претендента», — написал Царукян у себя в социальных сетях после окончания тиутульного поединка.

Напомним, Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде. У Царукяна 22 победы и три поражения в ММ. Он идёт на победной серии из четырёх боёв.

Царукян в шутку придушил Нину Драму из-за своей травмы