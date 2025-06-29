Царукян отреагировал на победу Топурии над Оливейрой в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян, находясь на арене в Лас-Вегасе на турнире UFC 317, высказался о резульате титульного боя своего дивизиона между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой, в котором Топурия победил нокаутом.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
«Чарльз и не должен был быть тут. Я могу финишировать Илию, все просто. И он знает это. Поэтому избегает настоящего первого претендента», — написал Царукян у себя в социальных сетях после окончания тиутульного поединка.
Напомним, Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде. У Царукяна 22 победы и три поражения в ММ. Он идёт на победной серии из четырёх боёв.
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