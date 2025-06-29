Илия Топурия установил уникальное достижение, ранее никому не покорявшееся в истории UFC

Чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия после победы в титульном бою над бразильцем Чарльзом Оливейрой установил уникальное достижение, ранее никому не покорявшееся в истории промоушена.

Топурия стал первым, кто завоевал два титула, при этом не проиграв ни одного боя. В активе испано-грузина 17 побед в смешанных единоборствах. Ранее Илия выступал в полулёгком весе, где в 2024 году взял чемпионский пояс после победы над Алексом Волкановски. После первой защиты титула в бою с Максом Холлоуэем Топурия оставил пояс для перехода в лёгкий дивизион, где стал обладателем вакантного титула.

Напомним, бой Топурии с Оливейрой завершился нокаутом в первом раунде.

Как появился UFC: