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29 июня главные новости спорта, тлурансферы, результаты Кбного ЧМ, футбол, драфт НХЛ, UFC, бокс, формула-1, Илия Топурия

Топурия — новый чемпион UFC лёгкого веса, «Челси» вышел в 1/4 финала КЧМ. Главное к утру
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Испано-грузинский боец Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом UFC в лёгком весе, лондонский «Челси» разгромил лиссабонскую «Бенфику» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира, забив три гола в дополнительное время, по итогам драфта НХЛ — 2025 стали известны имена всех российских хоккеистов, выбранных клубами североамериканской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Илия Топурия в первом раунде нокаутировал Чарльза Оливейру, став чемпионом в лёгком весе.
  2. «Челси» разгромил «Бенфику» в 1/8 финала КЧМ, забив три гола в овертайме.
  3. Стали известны все россияне, выбранные на драфте НХЛ — 2025.
  4. Сборная Англии победила Германию и второй раз подряд выиграла чемпионат Европы U21.
  5. Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего единогласным решением в рейтинговом бою.
  6. «Чикаго» объявил об обмене российского форварда в «Ванкувер».
  7. Стала известна первая полуфинальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ.
  8. Александр Пантожа победил Кая Кара-Франса удушающим, защитив пояс чемпиона UFC в 4-й раз.
  9. Предварительная стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1.
  10. УЕФА поставил ультиматум «Лиону» для участия в Лиге Европы — L'Equipe.
  11. Илия Топурия установил уникальное достижение, ранее никому не покорявшееся в истории UFC.
  12. «Палмейрас» вышел в 1/4 финала КЧМ-2025, обыграв «Ботафого» в дополнительное время.
  13. Вячеслав Борщёв проиграл Терренсу Маккинни в первом раунде на турнире UFC 317.
  14. Определилась первая пара четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025.
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