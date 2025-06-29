Топурия — новый чемпион UFC лёгкого веса, «Челси» вышел в 1/4 финала КЧМ. Главное к утру
Испано-грузинский боец Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом UFC в лёгком весе, лондонский «Челси» разгромил лиссабонскую «Бенфику» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира, забив три гола в дополнительное время, по итогам драфта НХЛ — 2025 стали известны имена всех российских хоккеистов, выбранных клубами североамериканской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Илия Топурия в первом раунде нокаутировал Чарльза Оливейру, став чемпионом в лёгком весе.
- «Челси» разгромил «Бенфику» в 1/8 финала КЧМ, забив три гола в овертайме.
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