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Видео нокаута в первом раунде чемпионского боя Топурия — Оливейра

Видео нокаута в первом раунде чемпионского боя Топурия — Оливейра
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе проходил масштабный турнир UFC 317. Возглавил его титульный поединок в лёгком весе, где вакантный пояс разыграли Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Бой завершился досрочной победой Илии Топурии нокаутом в первом раунде, благодаря чему он стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

После окончания боя появилось видео нокаута.

Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Топурия стал первым, кто завоевал два титула, при этом не проиграв ни одного боя. В активе испано-грузина 17 побед в смешанных единоборствах. Ранее Илия выступал в полулёгком весе, где в 2024 году взял чемпионский пояс после победы над Алексом Волкановски.

Илия Топурия празднует победу над Чарльзом Оливейрой

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