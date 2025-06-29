Видео нокаута в первом раунде чемпионского боя Топурия — Оливейра

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе проходил масштабный турнир UFC 317. Возглавил его титульный поединок в лёгком весе, где вакантный пояс разыграли Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Бой завершился досрочной победой Илии Топурии нокаутом в первом раунде, благодаря чему он стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

После окончания боя появилось видео нокаута.

Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Топурия стал первым, кто завоевал два титула, при этом не проиграв ни одного боя. В активе испано-грузина 17 побед в смешанных единоборствах. Ранее Илия выступал в полулёгком весе, где в 2024 году взял чемпионский пояс после победы над Алексом Волкановски.

Илия Топурия празднует победу над Чарльзом Оливейрой