Джейк Пол вызвал на бой целый ряд звёздных боксёров

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол, воодушевлённый победой над экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим, бросил публичный вызов в адрес действующих чемпионов мира в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиреса и Баду Джека, а также заявил о готовности подраться с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Не обошлись без внимания блогера и действующий чемпион WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис и его единственный обидчик на профессиональном ринге — британский супертяжеловес Томми Фьюри.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня в Анахайме состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Пол победил Чавеса единогласным решением судей по итогам 10 раундов рейтингового противостояния.