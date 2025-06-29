Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол вызвал на бой целый ряд звёздных боксёров

Джейк Пол вызвал на бой целый ряд звёздных боксёров
Комментарии

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол, воодушевлённый победой над экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим, бросил публичный вызов в адрес действующих чемпионов мира в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиреса и Баду Джека, а также заявил о готовности подраться с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Не обошлись без внимания блогера и действующий чемпион WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис и его единственный обидчик на профессиональном ринге — британский супертяжеловес Томми Фьюри.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол (W) — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Хулио Сезар Чавес

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня в Анахайме состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Пол победил Чавеса единогласным решением судей по итогам 10 раундов рейтингового противостояния.

Материалы по теме
«У него превосходная техника». Джейк Пол и правда хороший боксёр?
«У него превосходная техника». Джейк Пол и правда хороший боксёр?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android