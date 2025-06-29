Экс-чемпионка UFC Холли Холм успешно вернулась в профессиональный бокс

В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме (США) бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм в свои 43 года успешно вернулась в профессиональный бокс после 12-летнего перерыва.

В 10-раундовом рейтинговом противостоянии Холм сразилась с 30-летней мексиканкой Йоландой Гвадалупе и одержала уверенную победу единогласным решением судей. На карточках всех трёх судей был зафиксирован одинаковый счёт — 100:90.

Напомним, Холм имеет большой послужной список в профессиональном боксе. На её счету 39 проведённых поединков, и в 34 из них она одержала победы (девять досрочно) при всего двух поражениях и трёх ничейных результатах.