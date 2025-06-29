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Результаты турнира UFC 317

Результаты турнира UFC 317
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где в главном событии шоу состоялся бой за вакантный титул UFC в лёгком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Илия Топурия победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде;

Александр Пантожа победил Кая Кара-Франса удушающим приёмом в третьем раунде;

Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей;

Бенеил Дариуш победил Ренато Мойкано единогласным решением судей;

Пэйтон Талботт победил Фелипе Лиму единогласным решением судей;

Грегори Родригес победил Джека Херманссона нокаутом в первом раунде;

Хосе Мигель Дельгадо победил Хайдера Эмила нокаутом в первом раунде;

Трейси Кортеc победила Вивиан Араужо единогласным решением судей;

Терренс Маккинни победил Вячеслава Борщёва удушающим приёмом в первом раунде;

Джейкоб Смит победил Нико Прайса удушающим приёмом во втором раунде;

Джоната Диниз победил Элвина Хайнеса единогласным решением судей.

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