Результаты турнира UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где в главном событии шоу состоялся бой за вакантный титул UFC в лёгком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Илия Топурия победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде;

Александр Пантожа победил Кая Кара-Франса удушающим приёмом в третьем раунде;

Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей;

Бенеил Дариуш победил Ренато Мойкано единогласным решением судей;

Пэйтон Талботт победил Фелипе Лиму единогласным решением судей;

Грегори Родригес победил Джека Херманссона нокаутом в первом раунде;

Хосе Мигель Дельгадо победил Хайдера Эмила нокаутом в первом раунде;

Трейси Кортеc победила Вивиан Араужо единогласным решением судей;

Терренс Маккинни победил Вячеслава Борщёва удушающим приёмом в первом раунде;

Джейкоб Смит победил Нико Прайса удушающим приёмом во втором раунде;

Джоната Диниз победил Элвина Хайнеса единогласным решением судей.