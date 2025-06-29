Илия Топурия и Пэдди Пимблетт устроили потасовку на UFC 317

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия и один из ведущих бойцов этой весовой категории Пэдди Пимблетт устроили потасовку в октагоне сразу после главного боя турнира UFC 317, где Топурия одержал победу над экс-чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой и завоевал вакантный пояс чемпиона в лёгком весе.

Фото: Скриншот трансляции UFC

Пимблетт поднялся в октагон после провокационных слов в свой адрес со стороны Топурии и провёл с ним дуэль взглядов, во время которой чемпион оттолкнул его от себя, после чего в клетке завязался небольшой сумбур.

Напомним, Топурия стал первым в истории UFC чемпионом в двух дивизионах, который не имеет в своём послужном списке поражений.