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Илия Топурия и Пэдди Пимблетт устроили потасовку на UFC 317

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт устроили потасовку на UFC 317
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Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия и один из ведущих бойцов этой весовой категории Пэдди Пимблетт устроили потасовку в октагоне сразу после главного боя турнира UFC 317, где Топурия одержал победу над экс-чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой и завоевал вакантный пояс чемпиона в лёгком весе.

Фото: Скриншот трансляции UFC

Пимблетт поднялся в октагон после провокационных слов в свой адрес со стороны Топурии и провёл с ним дуэль взглядов, во время которой чемпион оттолкнул его от себя, после чего в клетке завязался небольшой сумбур.

Напомним, Топурия стал первым в истории UFC чемпионом в двух дивизионах, который не имеет в своём послужном списке поражений.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
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