Топурия стал 10-м чемпионом в истории в двух весовых категориях

28-летний топовый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, являющийся чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, стал 10-м обладателем титула в истории в двух весовых категориях.

Топурия встал в один ряд с такими легендами и звёздами промоушена, как Рэнди Кутюр, Би-Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор, Генри Сехудо и Аманда Нуньес.

В случае если бы титул в полулёгком весе не был снят с Топурии, то он бы повторил достижение Макгрегора и параллельно владел двумя поясами в двух дивизионах.

На турнире UFC 317 в битве за вакантное чемпионство Илия в первом раунде нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру.