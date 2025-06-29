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Топурия стал 10-м чемпионом в истории в двух весовых категориях

Топурия стал 10-м чемпионом в истории в двух весовых категориях
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28-летний топовый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, являющийся чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, стал 10-м обладателем титула в истории в двух весовых категориях.

Топурия встал в один ряд с такими легендами и звёздами промоушена, как Рэнди Кутюр, Би-Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор, Генри Сехудо и Аманда Нуньес.

В случае если бы титул в полулёгком весе не был снят с Топурии, то он бы повторил достижение Макгрегора и параллельно владел двумя поясами в двух дивизионах.

На турнире UFC 317 в битве за вакантное чемпионство Илия в первом раунде нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
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