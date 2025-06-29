Бонусы участников турнира UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где в главном событии шоу новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде над экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой.

Топурия удостоился денежного бонуса в размере $ 50 тыс. за «Лучшее выступление вечера». Вместе с ним в этой номинации был также отмечен и Грегори Родригес, который также отметился победой нокаутом в первом раунде над Джеком Херманссоном.

«Лучшим боем вечера» был признан поединок Брэндона Ройвала с Джошуа Ваном в рамках наилегчайшего дивизиона.