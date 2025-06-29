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Бонусы участников турнира UFC 317

Бонусы участников турнира UFC 317
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где в главном событии шоу новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде над экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

Топурия удостоился денежного бонуса в размере $ 50 тыс. за «Лучшее выступление вечера». Вместе с ним в этой номинации был также отмечен и Грегори Родригес, который также отметился победой нокаутом в первом раунде над Джеком Херманссоном.

«Лучшим боем вечера» был признан поединок Брэндона Ройвала с Джошуа Ваном в рамках наилегчайшего дивизиона.

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