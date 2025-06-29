«Не знаю, кто разрешил Пимблетту войти в клетку». Уайт — о потасовке Топурии и Пимблетта

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу потасовки между новоиспечённым чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией и одним из рейтинговых бойцов дивизиона Пэдди Пимблеттом.

«Я не знаю, кто разрешил Пимблетту войти в клетку. Этого не должно было быть ни при каких раскладах, я уже был у себя, иначе бы этого не произошло. Не знаю, будет ли этот бой», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Напомним, Пимблетт поднялся в октагон сразу после главного поединка турнира UFC 317 в Лас-Вегасе (США), где Топурия победил нокаутом в первом раунде экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейру.