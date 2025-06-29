Пантожа — рекордсмен наилегчайшего дивизиона UFC по досрочным победам

35-летний бразильский боец и обладатель титула в наилегчайшем весе UFC Александр Пантожа после своей победы над 32-летним новозеландцем Каем Кара-Франсом на турнире UFC 317 стал рекордсменом дивизиона по финишам.

Для Пантожи эта победа стала восьмой, которая была завоёвана досрочно. В третьем раунде он провёл удушающий приём, после которого Кара-Франс сдался. Свою первую досрочную победу он одержал уже во втором для себя поединке в промоушене Даны Уайта, проведя удушающий на Юте Сасаки.

По семь досрочных побед в наилегчайшем дивизионе было у Деметриуса Джонсона и Дейвисона Фигейреду.

За последние восемь поединков Пантожа не проиграл ни одного, проведя четыре успешные защиты титула.