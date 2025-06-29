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Генри Сехудо: Илия Топурия — самая большая суперзвезда UFC в мире

Генри Сехудо: Илия Топурия — самая большая суперзвезда UFC в мире
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал комментарий по поводу победы новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком дивизионе Илии Топурии над экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Илия Топурия — самая большая суперзвезда UFC в мире на данный момент», — написал Сехудо на свой странице в социальной сети.

Топурия победил Оливейру чистым нокаутом в первом раунде главного события турнира UFC 317, который проходил в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели. Для Топурии этот поединок стал первым в лёгкой весовой категории, и он теперь стал первым в истории организации чемпионом в двух весовых категориях, у которого нет поражений в послужном списке.

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