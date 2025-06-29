«Я это сказал и сделал». Топурия исполнил обещание, данное перед боем с Оливейрой

Новый чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия после победы над экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США), направляясь в раздевалку, отметил, что выполнил свои обещания нокаутировать соперника в первом раунде.

«Я это сказал и сделал. Они всегда называют меня сумасшедшим, а потом понимают, что я не сумасшедший», — сказал Топурия по пути из октагона в раздевалку в прямом эфире.

Напомним, Топурия стал первым в истории организации чемпионом в двух весовых категориях, у которого нет поражений в послужном списке. Поединок с Оливейрой стал первым для него в рамках лёгкого дивизиона.