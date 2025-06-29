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Джейк Пол и Хильберто Рамирес провели дуэль взглядов

Джейк Пол и Хильберто Рамирес провели дуэль взглядов
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Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол после победы над экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим провёл дуэль взглядов с одним из тех, кому бросил вызов сразу после боя.

Фото: DAZN

На пресс-конференции после боя Джейк встретился лицом к лицу с действующим чемпионом мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиресом.

Напомним, Пол победил Чавеса единогласным решением судей по итогам 10 раундов боя. До этого он проводил поединок в ноябре 2024 года против 58-летнего легендарного Майка Тайсона и победил его таким же единогласным судейским решением в восьмираундовом поединке.

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