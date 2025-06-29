Илия Топурия с нетерпением ждёт возможности проведения боя с Пэдди Пимблеттом

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия после победы над экс-чемпионом в этом дивизионе Чарльзом Оливейрой, отметил, что больше всего хотел бы свой следующий поединок провести против популярного британского легковеса Пэдди Пимблетта.

«Это тот бой, который я хочу. Мне действительно понравится надрать ему задницу», — сказал Топурия во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Топурия победил Оливейру чистым нокаутом в первом раунде главного события турнира UFC 317, после чего в октагон поднялся Пимблетт и бойцы устроили небольшую потасовку, посмотрев друг другу в глаза в непосредственной близости.