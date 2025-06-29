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Илия Топурия с нетерпением ждёт возможности проведения боя с Пэдди Пимблеттом

Илия Топурия с нетерпением ждёт возможности проведения боя с Пэдди Пимблеттом
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Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия после победы над экс-чемпионом в этом дивизионе Чарльзом Оливейрой, отметил, что больше всего хотел бы свой следующий поединок провести против популярного британского легковеса Пэдди Пимблетта.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Это тот бой, который я хочу. Мне действительно понравится надрать ему задницу», — сказал Топурия во время пресс-конференции после турнира UFC 317.

Топурия победил Оливейру чистым нокаутом в первом раунде главного события турнира UFC 317, после чего в октагон поднялся Пимблетт и бойцы устроили небольшую потасовку, посмотрев друг другу в глаза в непосредственной близости.

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