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Ислам Махачев отреагировал на результат боя Джошуа Вана против Брэндона Ройвала

Ислам Махачев отреагировал на результат боя Джошуа Вана против Брэндона Ройвала
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал состоявшийся на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе поединок между Джошуа Ваном и Брэндоном Ройвалом в рамках наилегчайшей весовой категории.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван (W)
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Брэндон Ройвал

«Какая драка! Безумные наилегчайшие веса!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Напомним, Ван победил Ройвала единогласным решением судей в основном карде турнира UFC 317 и теперь является претендентом на титул чемпиона UFC в этой весовой категории, которым сейчас владеет Александр Пантожа.

Пантожа в рамках этого же карда в соглавном событии шоу победил удушающим приёмом в третьем раунде Кая Кара-Франса и успешно отстоял свой титул.

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