Ислам Махачев отреагировал на результат боя Джошуа Вана против Брэндона Ройвала

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал состоявшийся на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе поединок между Джошуа Ваном и Брэндоном Ройвалом в рамках наилегчайшей весовой категории.

«Какая драка! Безумные наилегчайшие веса!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Напомним, Ван победил Ройвала единогласным решением судей в основном карде турнира UFC 317 и теперь является претендентом на титул чемпиона UFC в этой весовой категории, которым сейчас владеет Александр Пантожа.

Пантожа в рамках этого же карда в соглавном событии шоу победил удушающим приёмом в третьем раунде Кая Кара-Франса и успешно отстоял свой титул.